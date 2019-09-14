В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.

"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Максимальная санкция по части 1 статьи 318 о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти – лишение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что 12 сентября ночью несогласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов в Улан-Удэ, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза, отмечает следствие. Республиканский главк СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.