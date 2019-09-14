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РИА Новости

В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского

12:47 14.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 14 сен - РИА Новости. Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.
"Сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания 29-летний житель Улан-Удэ, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Вид на Улан-Уде
12 сентября, 14:27РИА Новости
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
Максимальная санкция по части 1 статьи 318 о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти – лишение свободы на пять лет.
Ранее сообщалось, что 12 сентября ночью несогласные с итогами выборов мэра Улан-Удэ участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на территории пешеходной зоны площади Советов в Улан-Удэ, отказались выполнять законные требования сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза, отмечает следствие. Республиканский главк СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
В Улан-Удэ в минувшее воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. Несогласные с выборами начали несанкционированный митинг в понедельник.
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БурятияУлан-УдэПроисшествия
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