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РИА Новости
Культура

Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Заворотнюк

12:45 14.09.2019 (обновлено: 15:48 14.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил о прогнозе врачей по состоянию актрисы Анастасии Заворотнюк.
По его словам, артистка находится в коме. Разин пояснил, что к Заворотнюк никого не пускают, кроме мужа. Продюсеру также отказали в посещении актрисы.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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"Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", — сказал Разин в интервью "Комсомольской правде".
Продюсер сообщил, что близкие актрисы "готовятся к ее уходу". По мнению Разина, артистка скрывает свое состояние, так как не хочет, чтобы ее беспокоили в этой ситуации.
Он также предположил, что состояние здоровья Заворотнюк могло ухудшиться на фоне продолжительного стресса и "увлечения методикой омолаживания стволовыми клетками".
Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации актрисы. Накануне появилась информация, что артистку ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник.
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КультураАндрей РазинАнастасия ЗаворотнюкМоскваРоссия
Популярные комментарии
Разин в каждой бочке затычка. У людей горе, он себя везде вставляет.
14 сентября, 13:26
Арсений Понфиленко
1201125
Один говорит одно, другой другое, не СМИ, а помойка какая-то стала. Чему и кому верить неизвестно.
14 сентября, 14:20
sshumov.1973
1300300
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