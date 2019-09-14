Продюсер "Ласкового мая" рассказал о состоянии Заворотнюк

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил о прогнозе врачей по состоянию актрисы Анастасии Заворотнюк.

По его словам, артистка находится в коме. Разин пояснил, что к Заворотнюк никого не пускают, кроме мужа. Продюсеру также отказали в посещении актрисы.

"Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", — сказал Разин в интервью "Комсомольской правде".

Продюсер сообщил, что близкие актрисы "готовятся к ее уходу". По мнению Разина, артистка скрывает свое состояние, так как не хочет, чтобы ее беспокоили в этой ситуации.

Он также предположил, что состояние здоровья Заворотнюк могло ухудшиться на фоне продолжительного стресса и "увлечения методикой омолаживания стволовыми клетками".