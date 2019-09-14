Следователи проводят проверку из-за судна, севшего на мель в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Ханты-Мансийском автономном округе после того, как на реке Обь село на мель пассажирское судно со 105 пассажирами, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в окружном управлении МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.

По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались. Судно сняли с мели, оно следует в Ханты-Мансийск с пассажирами. Источник в экстренных службах сообщал также о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти автономного округа эту информацию подтвердили. При этом в экстренных службах региона уточняли, что у него серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.

"Сургутским следственным отделом на транспорте... проводится доследственная проверка по факту происшествия в акватории реки Обь, при котором пассажирский теплоход сел на мель", - говорится в сообщении ведомства.

Следствие запросило судовые документы, акты технического освидетельствования судна, устанавливается сумма причиненного ущерба владельцу "Метеора". Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.