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РИА Новости

Следователи проводят проверку из-за судна, севшего на мель в Югре

12:45 14.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Ханты-Мансийском автономном округе после того, как на реке Обь село на мель пассажирское судно со 105 пассажирами, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее в окружном управлении МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались. Судно сняли с мели, оно следует в Ханты-Мансийск с пассажирами. Источник в экстренных службах сообщал также о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти автономного округа эту информацию подтвердили. При этом в экстренных службах региона уточняли, что у него серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.
"Сургутским следственным отделом на транспорте... проводится доследственная проверка по факту происшествия в акватории реки Обь, при котором пассажирский теплоход сел на мель", - говорится в сообщении ведомства.
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Следствие запросило судовые документы, акты технического освидетельствования судна, устанавливается сумма причиненного ущерба владельцу "Метеора". Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В следственном управлении на транспорте заявили, что на борту судна в момент инцидента находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
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