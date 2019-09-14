Один человек на судне, севшем на мель в ХМАО, получил тяжелые травмы

По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. На борту, по данным ведомства, в тот момент находилось свыше 100 пассажиров. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались. Судно сняли с мели, оно следует в Ханты-Мансийск с пассажирами. Источник в экстренных службах сообщал о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти эту информацию подтвердили.