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РИА Новости

Один человек на судне, севшем на мель в ХМАО, получил тяжелые травмы

12:40 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Один из пострадавших на судне, севшем на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, получил тяжелые травмы, сообщает правительство Югры на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее в окружном управлении МЧС РИА Новости рассказали, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
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По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. На борту, по данным ведомства, в тот момент находилось свыше 100 пассажиров. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались. Судно сняли с мели, оно следует в Ханты-Мансийск с пассажирами. Источник в экстренных службах сообщал о тяжелых травмах у одного пострадавшего. Власти эту информацию подтвердили.
"По оперативной информации, три пострадавших - с установленными степенями тяжести. Один - тяжелой степени, два - легкой степени тяжести. Также на месте работают медики из поселка Перегребное", - говорится в сообщении властей.
Источник РИА Новости в экстренных службах региона уточняет, что у "тяжелого" пострадавшего серьезный ушиб грудного отдела позвоночника, медики подозревают перелом.
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