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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Ярославлем

12:36 14.09.2019 (обновлено: 13:17 14.09.2019)
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© фото очевидцаСтолкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
© фото очевидца
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с семью жертвами в Ярославской области пассажиры автобуса доставляются в медицинские учреждения, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. По разным данным, погибли от 7 до 9 человек, пострадали от 19 до 21 человека.
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
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"По нашим данным, погибших семь, пострадавших – 19 человек. Среди них один ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время и других пострадавших развозят по медицинским учреждениям.
"Все в состоянии тяжести и средней тяжести. Переломы, черепно-мозговые травмы, подозрения на тупые травмы живота", - заявил представитель центра.
Представитель ГУ МЧС по региону сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавший ребенок – мальчик 12 лет. Она также отметила, что все взрослые пострадавшие будут доставлены в ярославскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.
Данные о семи погибших РИА Новости подтвердили также в УМВД по региону и в правительстве региона.
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