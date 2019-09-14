Медики рассказали о состоянии пострадавших при ДТП под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с семью жертвами в Ярославской области пассажиры автобуса доставляются в медицинские учреждения, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального центра медицины катастроф.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. По разным данным, погибли от 7 до 9 человек, пострадали от 19 до 21 человека.

"По нашим данным, погибших семь, пострадавших – 19 человек. Среди них один ребенок, его госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время и других пострадавших развозят по медицинским учреждениям.

"Все в состоянии тяжести и средней тяжести. Переломы, черепно-мозговые травмы, подозрения на тупые травмы живота", - заявил представитель центра.

Представитель ГУ МЧС по региону сообщила РИА Новости, что, по предварительным данным, пострадавший ребенок – мальчик 12 лет. Она также отметила, что все взрослые пострадавшие будут доставлены в ярославскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева.