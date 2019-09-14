Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации

"Я хочу вам представить нового председателя государственной администрации. Очень молодой человек, молодой менеджер - Александр Бондаренко", - заявил Зеленский в Днепре (бывший Днепропетровск), представляя нового главу жителям города, трансляцию вел телеканал "Наш".

Также Зеленский напомнил Бондаренко, что все главы облгосадминистраций испытательный срок, "до Нового года мы смотрим, как кто справляется".