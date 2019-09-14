Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
"Я хочу вам представить нового председателя государственной администрации. Очень молодой человек, молодой менеджер - Александр Бондаренко", - заявил Зеленский в Днепре (бывший Днепропетровск), представляя нового главу жителям города, трансляцию вел телеканал "Наш".
Также Зеленский напомнил Бондаренко, что все главы облгосадминистраций испытательный срок, "до Нового года мы смотрим, как кто справляется".
В июне Зеленский уволил главу Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, возложив исполнение обязанностей председателя на Дмитрия Батуру.