НАТО разработала план "сохранения превосходства" над противниками

БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. НАТО в рамках своей новой военной стратегии намерена прорабатывать экспериментальные подходы к противодействию угрозам, исходящим одновременно из разных сфер, это должно позволить сохранить преимущество перед потенциальными противниками, заявил в субботу глава военного комитета Стюарт Пич.

Обновленная стратегия НАТО весной этого года прошла одобрение военного комитета, основного военного органа альянса, и направлена "на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности, а также на определение путей эффективного сдерживания". Военная стратегия является закрытым документом.

В субботу глава военного комитета НАТО маршал авиации Стюарт Пич приоткрыл некоторые положения стратегии в ходе выступления на совещании в Словении, где будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе, а также концепции ведения боевых действий.

"В этом году мы, впервые с 1967 года, подписали новую военную стратегию НАТО. Это поддерживает три основные задачи Североатлантического альянса - коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность", - сказал он. Запись его выступления обнародовала пресс-служба альянса.

"Основанная на этой стратегии концепция сдерживания и обороны будет способствовать планированию и определению направлений, укреплению сил и изучению нашего подхода к будущим угрозам альянса в евроатлантическом регионе", - сообщил Пич.

По его словам, разработанные концепции позволят также "определить приоритетность возможностей, развития сил и экспериментирования для противодействия многомерным и многодоменным вызовам".

"Это позволит НАТО сохранить наше военное превосходство перед противниками, потенциальными или реальными, позволит нам продолжать выполнять наши основные задачи", - добавил он.