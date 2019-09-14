Каталонский политик назвал условие для проведения досрочных выборов

БАРСЕЛОНА, 14 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. В случае обвинительного приговора Верховного суда Испании по "каталонскому делу" о референдуме о независимости в 2017 году в автономном сообществе могут состояться досрочные выборы в региональный парламент, заявил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства автономного сообщества, советник по международным делам женералитета Альфред Боск.

По его словам, в настоящее время политические силы и общественные организации, выступающие за независимость автономного сообщества, рассматривают различные варианты действий в ответ на судебный приговор, который ожидается в начале октября.

Боск напомнил, что в конце августа в Женеве состоялась встреча (в ней приняли участие в том числе нынешний глава женералитета Ким Торра и его предшественник на этом посту Карлес Пучдемон, представляющие правую партию "Вместе за Каталонию"), "где были определены рамки ответов и план на будущее". Однако окончательное решение по "ответным мерам" принято не было. "Левые республиканцы", входящие в коалиционное правительство в Каталонии, предложили провести досрочные выборы в автономном сообществе после приговора, если он будет обвинительным.

"Надо будет обсудить детали и предложения, например, насколько хорошая идея созвать новые выборы в Каталонии. Мы считаем, что голосование - это способ реакции, возможность продемонстрировать, что движение за независимость сильное, но в различных партиях свои позиции", - сказал Боск.

Глава внешнеполитического ведомства считает, что политическим силам удастся "прийти к консенсусу".

При этом он назвал суд над каталонскими политиками "очередной большой исторической ошибкой". По мнению члена женералитета, скорее всего, приговоры будут обвинительными.

Единственным выходом из продолжающегося уже несколько лет конфликта между Мадридом и каталонским движением за независимость Боск считает "дать возможность людям высказаться". "Демократический выход – единственно возможный, поскольку любые репрессии, организация судов, приговоры и так далее не улучшат ситуацию, а только ее усугубят", - добавил политик.

Первый приговор по "каталонскому делу" – Верховного суда – ожидается в первой половине октября. Судебные слушания, продолжавшиеся полгода, завершились 12 июня, девяти из двенадцати обвиняемых (в том числе бывшему заместителю главы женералитета Ориолу Жункерасу и бывшему спикеру парламента Каталонии Карме Форкадель) предъявлены обвинения в организации восстания. Прокуратура требует приговорить их к различным тюремным срокам, вплоть до 25 лет.

На скамье подсудимых Национального суда окажутся бывший глава каталонских правоохранительных органов Mossos d´Esquadra Хосеп Луис Траперо, бывший секретарь внутренних дел женералитета Сесар Пуч, экс-директор Mossos d'Esquadra Пере Солер и лейтенант Тереса Лаплана. Начало суда назначено на 20 января 2020 года. Еще шесть бывших депутатов каталонского парламента, которым предъявлены обвинения в неподчинении, предстанут перед Высшим судом Каталонии.