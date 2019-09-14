На Украине законодательно закрепят минимальную скорость интернета

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Правительство Украины планирует на законодательном уровне закрепить минимальную скорость интернета в стране, заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже заявил, что 90% государственных услуг перевести в режим онлайн в стране планируют до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики.

"Мы хотим закрепить на уровне закона минимальную скорость интернета, которая у нас будет", - сказал Федоров.

При этом он отметил, что на сегодня никто не понимает, насколько страна покрыта интернетом. Федоров добавил, что это планируется исправить в ближайшие несколько месяцев.

"Наша цель за ближайшие три года - сделать так, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету",- сказал он, отметив, что после внедрения 3G и 4G во всех регионах Украины, можно будет говорить о технологии 5G.