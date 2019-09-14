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РИА Новости
Культура

Майкл Фассбендер готовится сыграть тренера худшей футбольной команды в мире

16:43 14.09.2019
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© AP Photo / Charles Sykes/Invision/APАктер Майкл Фассбендер
Актер Майкл Фассбендер
© AP Photo / Charles Sykes/Invision/AP
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер готовится сыграть тренера сборной Американского Самоа по футболу, которая до 2011 года считалась худшей в мире в рейтинге ФИФА, сообщает THR.
Источник узнал, что двукратный номинант на премию "Оскар" ведет финальные переговоры о том, чтобы исполнить роль нидерландского тренера Томаса Ронгена, благодаря которому в 2011 году сборная Американского Самоа одержала первую крупную победу на командой из Тонга в отборочном матче перед чемпионатом мира 2014 года.
Режиссером картины выбран Тайку Вайтити ("Тор: Рагнарек", "Реальные упыри"), который будет опираться в работе на документальный фильм "Следующая цель победы".
Сейчас выбирают актеров на роли футболистов.
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