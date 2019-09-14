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РИА Новости

Правительство Украины планирует перевести 50 популярных госуслуг в онлайн

12:22 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен –  РИА Новости. Правительство Украины за ближайшие два–три года планирует перевести в онлайн 50 самых популярных государственных услуг, заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже заявил, что 90% государственных услуг перевести в режим онлайн в стране планируют до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики.
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"Мы хотим за ближайшие 2-3 года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50% или больше нашей целевой аудитории – людей, которые пользуются этими услугами, были на 90% удовлетворены пользованием", - сказал Федоров.
По его словам, есть политическая воля президента к реформам в сфере цифровой политики.
Ранее новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. В частности, кабмин создал министерство цифровой трансформации, реорганизовав государственное агентство по вопросам электронного управления.
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Михаил ФедоровВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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