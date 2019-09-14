Правительство Украины планирует перевести 50 популярных госуслуг в онлайн

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Правительство Украины за ближайшие два–три года планирует перевести в онлайн 50 самых популярных государственных услуг, заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "Государство в смартфоне". Федоров позже заявил, что 90% государственных услуг перевести в режим онлайн в стране планируют до 2024 года. По данным пресс-службы президента, Еврокомиссия может выделить 25 миллионов евро на развитие украинской цифровой экономики.

"Мы хотим за ближайшие 2-3 года перевести в онлайн 50 самых популярных услуг и сделать так, чтобы 50% или больше нашей целевой аудитории – людей, которые пользуются этими услугами, были на 90% удовлетворены пользованием", - сказал Федоров.

По его словам, есть политическая воля президента к реформам в сфере цифровой политики.