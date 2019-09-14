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РИА Новости

Каталонский женералитет хочет открыть представительство в России

12:15 14.09.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Участники акции в поддержку независимости Каталонии в Мадриде. Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 14 сен – РИА Новости, Елена Шестернина. Каталонский женералитет хотел бы открыть представительства в России и других странах постсоветского пространства, заявил в интервью РИА Новости глава внешнеполитического ведомства автономного сообщества, советник по международным делам женералитета Альфред Боск.
На сегодняшний день действуют 12 представительств автономного сообщества за пределами Испании – большинство в Европе. Несколько месяцев назад было открыто представительство в Балтийских странах – в Риге.
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МИД Испании считает открытие представительств незаконным, поскольку внешнеполитическая деятельность - прерогатива Мадрида, и каталонские власти открывают представительства без предварительного одобрения испанских властей. Правительство Испании подало иск в Высший суд Каталонии.
"Мы хотели бы присутствовать на пяти континентах и, конечно, мы были бы рады открыть представительства в России и на всем постсоветском пространстве. Думаем, что это важный регион, и мы должны там присутствовать. Растет взаимный обмен, увеличивается число людей, которые приезжают из России в Каталонию. Тенденция такова, что торговля, туризм, предпринимательский обмен, обмен в области инноваций, контакты на спортивном уровне, культурный обмен будут расти", - считает Боск.
Он обратил внимание, что "Россия довольно сильно присутствует в Каталонии: есть консульство, "Русский дом", русскоязычные сообщества очень активные".
Однако он признал, что открытие представительства в России в ближайшее время маловероятно "из-за ограниченного бюджета".
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Боск считает, что МИД Испании, принимая решение о закрытии каталонских представительств, "не действует позитивно, не продвигает положительные ценности, которые есть в Испании, не рекламирует ее", а "работает на негативе".
"Продвижение Каталонии за рубежом законно и, более того, необходимо в столь конкурентном мире, притом что каталонское общество очень космополитичное", - уверен политик.
Он также раскритиковал позицию и. о. главы МИД Испании, кандидата на пост главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего в одном из интервью Россию "старым врагом" Запада.
"Боррель говорит, что наш враг – Россия, он видит врагов со всех сторон – и видит врагов в нас (каталонских властях). Боррель боится нашего международного присутствия и хочет его сократить. Почему он видит врагов со всех сторон? Почему он не может работать на позитив? Этот человек, очень вероятно, будет отвечать за внешнюю политику ЕС", - сказал Боск, назвав будущего высокого представителя по иностранной политике и вопросам безопасности ЕС "наименее дипломатичным человеком в мире".
В беседе с изданием El Periodico Боррель, отвечая на вопрос о геополитических вызовах, стоящих перед ЕС, назвал Россию "старым врагом". По его словам, Россия вновь заявляет о своем присутствии в мире и "превращается в угрозу". В конце мая посла Испании в Москве Вальдерраму Пареху вызвали в связи с этими высказываниями в МИД РФ. На встрече с руководителями информационных агентств в июне президент России Владимир Путин назвал слова Борреля бредом. Сам Боррель пояснил, что говорил не об Испании, а о всей Европе, и что тема, вызвавшая скандал, урегулирована и "похоронена". В МИД России заявили, что считают инцидент исчерпанным.
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