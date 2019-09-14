ДТП под Ярославлем произошло из-за грузовика, сообщили в ГИБДД

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авария под Ярославлем, где погибли люди, по предварительным данным, произошла из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
По разным данным, в столкновении автобуса и грузового автомобиля погибли от 7 до 9 человек.
"По предварительным данным, 14 сентября в 11.00 на 20 км а/д "Ярославль-Заячий холм-Иваново" водитель, управляя грузовой а/м "МАН", выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом "ПАЗ"", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в автобусе находились 30 пассажиров. "В результате ДТП семь пассажиров автобуса "ПАЗ" погибли, 21 пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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