ДТП под Ярославлем произошло из-за грузовика, сообщили в ГИБДД

Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

© фото очевидца Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Авария под Ярославлем, где погибли люди, по предварительным данным, произошла из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

По разным данным, в столкновении автобуса и грузового автомобиля погибли от 7 до 9 человек.

"По предварительным данным, 14 сентября в 11.00 на 20 км а/д "Ярославль-Заячий холм-Иваново" водитель, управляя грузовой а/м "МАН", выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом "ПАЗ"", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в автобусе находились 30 пассажиров. "В результате ДТП семь пассажиров автобуса "ПАЗ" погибли, 21 пассажир получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.