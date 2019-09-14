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РИА Новости

СК начал проверку после крупного ДТП под Ярославлем

12:08 14.09.2019 (обновлено: 12:37 14.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Ярославской области начало проверку по факту ДТП, где погибло несколько человек и около 20 пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что столкновение было лобовым. По его данным, погибли 7 человек и 20 пострадали. Вместе с тем, как сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона, 9 человек погибли, 21 пострадал.
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Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Мы начали проверку по факту ДТП. Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте работают следователи-криминалисты", - сказала собеседница агентства.
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ДТП с автобусом под ЯрославлемСледственный комитет РФЯрославская областьПроисшествия
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