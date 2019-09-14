МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило возмущение решением Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая отказала в пересмотре постановления по делу экс-сотрудника КГБ Станислава Дрелингаса, осужденного в Литве за участие по задержанию командира "лесных братьев".

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 марта отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, которого в Литве осудили за участие в 1956 году в операции по задержанию командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. В 2015 году в балтийской республике действия осужденного признали "геноцидом", так как, по версии суда, "партизаны" якобы представляли литовскую нацию, а целью операции против них было "уничтожение национальной группы".

Десятого сентября Большая палата ЕСПЧ отказала в пересмотре принятого в марте постановления по так называемому делу "Дрелингас против Литвы" и оставило в силе мартовский вердикт, по которому действия Дрелингаса были признаны "геноцидом".

"Опубликованное 10.09.2019 г. решение Большой палаты Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе в пересмотре принятого 12.03.2019 г. постановления по делу "Дрелингас против Литвы" вызывает разочарование и возмущение. Большая палата ЕСПЧ отступила от собственной позиции в деле "Василиаускас против Литвы". Она, по сути, "узаконила" допущенное в постановлении от 12.03.2019 г. попустительство расширению понятия "геноцид" в нарушение норм международного права", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В министерстве иностранных дел России отметили, что решение Большой палаты ЕСПЧ от 12 сентября - это неприемлемое санкционирование под эгидой "правосудия" в ЕСПЧ ретроспективного применения отдельными странами уголовного закона, а также потакание со стороны суда ведущейся в них массированной кампании по переписыванию истории и героизации нацизма.

"Полагаем, что столь недальновидная и непоследовательная позиция ЕСПЧ открывает дверь для опасного и недопустимого пересмотра исторических фактов. Напомним, что на совести членов упомянутых бандформирований жизни тысяч мирных жителей Литвы. Призываем Европейский Суд, а также компетентные структуры Совета Европы не потворствовать ведущейся в Литве государственной линии на прославление бандформирований, реабилитации их участников и политическом преследование боровшихся с ними лиц, неугодных нынешним литовским властям", - добавили в МИД РФ.