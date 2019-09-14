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РИА Новости

МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве

12:05 14.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило возмущение решением Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), которая отказала в пересмотре постановления по делу экс-сотрудника КГБ Станислава Дрелингаса, осужденного в Литве за участие по задержанию командира "лесных братьев".
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 марта отклонил жалобу бывшего сотрудника КГБ Станиславаса Дрелингаса, которого в Литве осудили за участие в 1956 году в операции по задержанию командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. В 2015 году в балтийской республике действия осужденного признали "геноцидом", так как, по версии суда, "партизаны" якобы представляли литовскую нацию, а целью операции против них было "уничтожение национальной группы".
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
4 апреля, 15:42РИА Новости
В Литве хотят добиться признания советских репрессий геноцидом на уровне ЕС
Десятого сентября Большая палата ЕСПЧ отказала в пересмотре принятого в марте постановления по так называемому делу "Дрелингас против Литвы" и оставило в силе мартовский вердикт, по которому действия Дрелингаса были признаны "геноцидом".
"Опубликованное 10.09.2019 г. решение Большой палаты Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе в пересмотре принятого 12.03.2019 г. постановления по делу "Дрелингас против Литвы" вызывает разочарование и возмущение. Большая палата ЕСПЧ отступила от собственной позиции в деле "Василиаускас против Литвы". Она, по сути, "узаконила" допущенное в постановлении от 12.03.2019 г. попустительство расширению понятия "геноцид" в нарушение норм международного права", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
В министерстве иностранных дел России отметили, что решение Большой палаты ЕСПЧ от 12 сентября - это неприемлемое санкционирование под эгидой "правосудия" в ЕСПЧ ретроспективного применения отдельными странами уголовного закона, а также потакание со стороны суда ведущейся в них массированной кампании по переписыванию истории и героизации нацизма.
"Полагаем, что столь недальновидная и непоследовательная позиция ЕСПЧ открывает дверь для опасного и недопустимого пересмотра исторических фактов. Напомним, что на совести членов упомянутых бандформирований жизни тысяч мирных жителей Литвы. Призываем Европейский Суд, а также компетентные структуры Совета Европы не потворствовать ведущейся в Литве государственной линии на прославление бандформирований, реабилитации их участников и политическом преследование боровшихся с ними лиц, неугодных нынешним литовским властям", - добавили в МИД РФ.
"Лесные братья" - националистические вооруженные группировки, которые действовали на территории Литвы в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из них выступали на стороне нацистской Германии. Они участвовали в уничтожении еврейской общины в республике и были причастны к убийству мирного населения и советских партийных работников. Литовские власти официально считают их "партизанами" и отрицают их преступления, несмотря на свидетельства очевидцев и наличие исторических документов.
Служащие литовской национальной армии
19 июля, 08:00РИА Новости
Литва вступила в новую войну. Но "враг" остался тот же
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Европейский суд по правам человекаРоссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
В европе давно возрождается фашистская идеология и без нового взятия "берлина" не обойтись!
14 сентября, 13:19
Чудо Юдо Захватническое
3800201
Давно пора признать факт, что западные суды всегда занимают противоположную России сторону и следует действовать как Израиль в отношении всяких там лесных братьев, фашистских недобитков и боевиков ислама, шахидов - бить их тонко и аккуратно прямо там, где они этого не ожидают. Тихо и незаметно, а для этого создавать отряды и подключать к этому СВР и все возможные спецслужбы - государство имеет право защищать своих граждан на всей территории Земли и не надо стесняться этого, вон американцы ничего не стесняясь распространяют свои законы везде, куда могут дотянуться, а мы то что хуже их ?!! Мне кажется если они это могут, то мы можем куда больше - история соврать не даст, это вам не черное море выкопать, это возможно.
14 сентября, 16:18
otakuwell
3400001
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