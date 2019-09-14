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РИА Новости

Собянин поздравил Медведева с днем рождения

11:57 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения и поблагодарил за поддержку и внимание к Москве.
Глава правительства родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года. Ранее пресс-секретарь Медведева Олег Осипов сообщил РИА Новости, что премьер отпразднует день рождения в кругу семьи.
"Поздравляю с днем рождения, Дмитрий Анатольевич! Мы много лет тесно сотрудничаем, и я всегда чувствую вашу поддержку. Спасибо за внимание к Москве. Желаю вам сил, крепкого здоровья и благополучия!" - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".
Медведев возглавил кабмин в возрасте 47 лет, а до этого в течение четырех лет с 2008 года работал на посту президента РФ. Восьмого мая 2012 года Медведев был назначен главой правительства. Будучи председателем "Единой России", он стал первым в истории современной России партийным премьером.
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