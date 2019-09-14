Собянин поздравил Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с днем рождения и поблагодарил за поддержку и внимание к Москве.

Глава правительства родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В субботу ему исполняется 54 года. Ранее пресс-секретарь Медведева Олег Осипов сообщил РИА Новости, что премьер отпразднует день рождения в кругу семьи.

"Поздравляю с днем рождения, Дмитрий Анатольевич! Мы много лет тесно сотрудничаем, и я всегда чувствую вашу поддержку. Спасибо за внимание к Москве. Желаю вам сил, крепкого здоровья и благополучия!" - написал Собянин на своей странице "Вконтакте".