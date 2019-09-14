В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".

Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. Как рассказали в Пенсионном фонде, в этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы.

Кроме того, выплаты могут уменьшить из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. Как рассказали в организации, задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения.

ПФР также может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. В ведомстве рассказали, что переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.

Отмечается, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.