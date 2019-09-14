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РИА Новости

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

11:55 14.09.2019 (обновлено: 02:27 15.09.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
Одним из главных факторов при уменьшении пенсии может стать переезд в другой город. Как рассказали в Пенсионном фонде, в этом случае может измениться региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы.
Кроме того, выплаты могут уменьшить из-за неоплаченной квартплаты или штрафа. Как рассказали в организации, задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения.
ПФР также может взыскать ранее излишне выплаченную сумму из пенсии. В ведомстве рассказали, что переплата может возникнуть, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать об обстоятельствах, влияющих на получение выплат. При этом удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.
Отмечается, что при уменьшении суммы выплат в первую очередь необходимо обратиться за разъяснением в клиентские службы Пенсионного фонда.
Накануне стало известно, что средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, при этом средний размер страховых пенсий по старости для неработающих составит почти 16,5 тысячи рублей.
Вывеска на здании отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
4 сентября, 15:27РИА Новости
В ПФР объяснили большое число единовременных выплат в этом году
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Пенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
С какого перепуга лавка под названием ПФР, решает уменьшать пенсию? Человеку она назначена и он должен ее получать где бы не находился в том объёме, в котором её назначили. Изменения могут быть только в сторону увеличения с учётом инфляции. Превратили страну в эксперементальную территорию Дикого капитализма!!!!!! Гарант , молчит, ему не когда...... Ему надо каждую неделю прямые линии проводить, что бы он понял как живут люди и как это отличается от тех отчётов, которые ему подсовывает правительство.
14 сентября, 12:22
Арсений Понфиленко
768132121030
Бандиты подробно и сладострастно рассказывают, как именно они будут вас грабить
14 сентября, 12:21
IIgorKu
69372251222
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