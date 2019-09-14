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РИА Новости

Судно "Метеор" сняли с мели в Югре

11:56 14.09.2019 (обновлено: 12:10 14.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкРека Обь
Река Обь
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Река Обь. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Судно "Метеор", которое село на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, сняли с мелководья, оно направляется в столицу региона, сообщили РИА Новости в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.
Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
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По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. На борту, по данным ведомства, в тот момент находилось свыше 100 пассажиров. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались.
"На данный момент "Метеор" с мели сняли, он следует в Ханты-Мансийск с пассажирами", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в столицу Югры судно прибудет ближе к вечеру.
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