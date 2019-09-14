Судно "Метеор" сняли с мели в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Судно "Метеор", которое село на мель в Ханты-Мансийском автономном округе, сняли с мелководья, оно направляется в столицу региона, сообщили РИА Новости в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.

По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель. На борту, по данным ведомства, в тот момент находилось свыше 100 пассажиров. Согласно предварительным сведениям, пострадали четверо, у них ушибы, все от госпитализации отказались.

"На данный момент "Метеор" с мели сняли, он следует в Ханты-Мансийск с пассажирами", - сказал представитель ведомства.