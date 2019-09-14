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РИА Новости

ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке

11:52 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолуби
Голуби
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голуби. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦРУ разрабатывало программы по использованию голубей в разведывательных целях в годы холодной войны, об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на официальном сайте управления.
Обнародованные документы описывают, как велась подготовка голубей к выполнению секретных миссий.
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"Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню. Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения", - сообщается в одном из документов.
Тренировку голубей планировалось проводить в том числе на Аляске, чтобы подготовить их к работе в условиях крайнего севера СССР.
Однако, как отмечает разведывательное управление, "по ряду технических и других причин" программа по внедрению голубей-разведчиков так и не была реализована ЦРУ.
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