ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. ЦРУ разрабатывало программы по использованию голубей в разведывательных целях в годы холодной войны, об этом свидетельствуют рассекреченные документы, опубликованные на официальном сайте управления.

Обнародованные документы описывают, как велась подготовка голубей к выполнению секретных миссий.

"Хорошо известно, что почтовые голуби пролетят много сотен миль, зачастую в суровых погодных условиях, чтобы вернуться домой в свою голубятню. Последние данные отдела исследований и развития продемонстрировали, что почтовые голуби способны при этом нести на себе передовую 16-миллиметровую камеру, которая делает косоугольные снимки высокого разрешения", - сообщается в одном из документов.

Тренировку голубей планировалось проводить в том числе на Аляске, чтобы подготовить их к работе в условиях крайнего севера СССР.