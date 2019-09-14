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РИА Новости

Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до девяти человек

11:46 14.09.2019 (обновлено: 12:37 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Девять человек погибли, 21 пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области в субботу, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что столкновение было лобовым.
Ранее сообщалось о семи погибших.
"По последним данным, 30 пострадавших, из них девять человек погибли. В числе пострадавших есть ребенок, его возраст уточняется", - сказала собеседница.
По ее словам, на месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи.
"Идет извлечение тел из транспортного средства", - отметила собеседница.
По данным УМВД по региону, в числе погибших - водители обоих транспортных средств. Представитель ведомства сказала РИА Новости, что пока неизвестно, какой рейс выполнял автобус, и кого он перевозил.
Инспектор ГИБДД
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