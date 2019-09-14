Число жертв ДТП с автобусом в Ярославской области выросло до девяти человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Девять человек погибли, 21 пострадал в ДТП с автобусом в Ярославской области в субботу, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Представитель экстренных служб региона сообщал РИА Новости, что столкновение было лобовым.

Ранее сообщалось о семи погибших.

"По последним данным, 30 пострадавших, из них девять человек погибли. В числе пострадавших есть ребенок, его возраст уточняется", - сказала собеседница.

По ее словам, на месте работает медицина катастроф, девять бригад скорой помощи.

"Идет извлечение тел из транспортного средства", - отметила собеседница.