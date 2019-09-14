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РИА Новости

На борту севшего на мель в ХМАО судна находятся 60 человек, сообщили в МЧС

11:41 14.09.2019 (обновлено: 15:57 14.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТеплоходы
Теплоходы
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Теплоходы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На борту пассажирского судна "Метеор", севшего на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, находятся 60 человек, тяжелых пострадавших на борту нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
Сотрудники МЧС
29 августа, 10:54РИА Новости
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"На борту судна находится 60 человек (шесть человек — команда). Со слов пассажиров, тяжелых пострадавших на борту нет, характер травм — ушибы, ссадины", — говорится в сообщении спасателей.
Добавляется, что из поселка Приобье для оказания помощи вышел теплоход "Ветер". Ориентировочно он прибудет в 12:00 мск.
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