На борту севшего на мель в ХМАО судна находятся 60 человек, сообщили в МЧС

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На борту пассажирского судна "Метеор", севшего на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, находятся 60 человек, тяжелых пострадавших на борту нет, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.

"На борту судна находится 60 человек (шесть человек — команда). Со слов пассажиров, тяжелых пострадавших на борту нет, характер травм — ушибы, ссадины", — говорится в сообщении спасателей.