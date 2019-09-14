На борту севшего на мель в ХМАО судна находятся 60 человек, сообщили в МЧС

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. На борту пассажирского судна "Метеор", севшего на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, находятся 60 человек, тяжелых пострадавших на борту нет, сообщила пресс-служба МЧС России.
Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
29 августа, 10:54РИА НовостиВ ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
"На борту судна находится 60 человек (шесть человек — команда). Со слов пассажиров, тяжелых пострадавших на борту нет, характер травм — ушибы, ссадины", — говорится в сообщении спасателей.
Добавляется, что из поселка Приобье для оказания помощи вышел теплоход "Ветер". Ориентировочно он прибудет в 12:00 мск.