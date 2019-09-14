Главу МИД Бельгии заподозрили в коррупции, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Бельгийская прокуратура ведет расследование по заявлению неназванного экс-сотрудника госбезопасности, обвинившего влиятельного в стране политика Дидье Рейндерса, являющегося вице-премьером, главой МИД и и.о. главы минобороны, а также кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам юстиции, в причастности к коррупции, сообщило в субботу издание Бельгийская прокуратура ведет расследование по заявлению неназванного экс-сотрудника госбезопасности, обвинившего влиятельного в стране политика Дидье Рейндерса, являющегося вице-премьером, главой МИД и и.о. главы минобороны, а также кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам юстиции, в причастности к коррупции, сообщило в субботу издание L'Echo

Согласно этой информации, еще в апреле некий "бывший сотрудник службы госбезопасности" обратился в федеральную полицию с "обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении вице-премьера, министра иностранных дел и обороны".

Информатор заявил, в частности, о якобы нарушениях при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получении взяток доверенными лицами и отмывании средств. В публикации также упоминаются некие "подозрительные сделки с недвижимостью и использование фиктивных компаний.

"По завершении предварительного расследования прокуратура должна будет решить, достаточно ли данных против Рейндерса и следует ли передать дело в генеральную прокуратуру, учитывая его статус министра", - сообщает телерадиокомпания RTBF