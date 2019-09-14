Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T11:31Z
https://ria.ru/20190914/1558685748.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40643/97/406439770_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_099c608adf92e70223c5788af0861ce3.jpg
РИА Новости

Главу МИД Бельгии заподозрили в коррупции, сообщили СМИ

11:31 14.09.2019
559
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Города мира. Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Бельгийская прокуратура ведет расследование по заявлению неназванного экс-сотрудника госбезопасности, обвинившего влиятельного в стране политика Дидье Рейндерса, являющегося вице-премьером, главой МИД и и.о. главы минобороны, а также кандидатом на пост еврокомиссара по вопросам юстиции, в причастности к коррупции, сообщило в субботу издание L'Echo.
Согласно этой информации, еще в апреле некий "бывший сотрудник службы госбезопасности" обратился в федеральную полицию с "обвинениями в коррупции и отмывании денег в отношении вице-премьера, министра иностранных дел и обороны".
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
10 сентября, 08:00РИА Новости
Канаде объясняют выгоды коррупции
Информатор заявил, в частности, о якобы нарушениях при проведении госзакупок для строительства бельгийского посольства в Киншасе, получении взяток доверенными лицами и отмывании средств. В публикации также упоминаются некие "подозрительные сделки с недвижимостью и использование фиктивных компаний.
"По завершении предварительного расследования прокуратура должна будет решить, достаточно ли данных против Рейндерса и следует ли передать дело в генеральную прокуратуру, учитывая его статус министра", - сообщает телерадиокомпания RTBF.
Сам министр выразил в СМИ удивление этими сообщениями, сказав, что не знает ни о каком расследовании. Его представители заявили о "срежисированном" характере этой нападки, направленной "на причинение вреда".
381012
Обсудить 1
МИД БельгииБельгияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский анонсировал закон о статусе ветерана
РИА
Новости
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Голуби
ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей в разведке
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции
Врачи во время операции
"Думала, просто кашель". Британка лишилась ног и руки из-за инфекции
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
Международная космическая станция
Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX
Киев
Киев намерен работать над "промышленным безвизом" с ЕС
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
НАТО разработала план "сохранения превосходства" над противниками
Полиция
Нижегородских полицейских задержали по подозрению в мошенничестве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния