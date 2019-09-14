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РИА Новости

Спикером парламента Севастополя стал сопредседатель регионального штаба ОНФ

11:23 14.09.2019 (обновлено: 11:59 14.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПетросянПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Петросян
Порт в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Заксобрание второго созыва на своей первой сессии единогласно избрало председателем парламента сопредседателя регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимира Немцева, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатура единороса Владимира Немцева была единственной, предложенной депутатами к избранию председателем парламента.
Севастополь
11 сентября, 16:38Единый день голосования
Избирком Севастополя утвердил итоги выборов в заксобрание
"Уверен, что депутаты второго созыва приложат максимум усилий, чтобы реализовать все обещания, данные избирателю…. Со своей стороны хочу заверить, что, будучи избранным, приложу все силы, используя свои знания и опыт, для того, чтобы заксобрание Севастополя стало единым эффективным механизмом, единой командой для решения совместно с правительством города Севастополя всех задач и проблем в интересах города, во благо Севастополя и России", - сказал, выступая перед парламентом перед голосованием, Немцев.
За избрание Немцева проголосовало 24 из 24 депутатов заксобрания второго созыва, зарегистрированных в зале. Голосование проходило тайно, для избрания необходимо было набрать 13 голосов.
Заксобрание нового созыва тайным голосованием утвердило заместителями председателя парламента депутатов Татьяну Лобач (самовыдвиженец, член партии "Единая Россия") и Василия Пархоменко (КПРФ).
Выборы 8 сентября в законодательное собрание утверждены городским избиркомом Севастополя, сообщил в среду глава избиркома Сергей Даниленко. В парламенте второго созыва будут представители шести партий, большинство (15 из 24 мандатов) у партии "Единая Россия".
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Общероссийский народный фронтСевастопольРоссияПолитика
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