Спикером парламента Севастополя стал сопредседатель регионального штаба ОНФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Заксобрание второго созыва на своей первой сессии единогласно избрало председателем парламента сопредседателя регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимира Немцева, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатура единороса Владимира Немцева была единственной, предложенной депутатами к избранию председателем парламента.
"Уверен, что депутаты второго созыва приложат максимум усилий, чтобы реализовать все обещания, данные избирателю…. Со своей стороны хочу заверить, что, будучи избранным, приложу все силы, используя свои знания и опыт, для того, чтобы заксобрание Севастополя стало единым эффективным механизмом, единой командой для решения совместно с правительством города Севастополя всех задач и проблем в интересах города, во благо Севастополя и России", - сказал, выступая перед парламентом перед голосованием, Немцев.
За избрание Немцева проголосовало 24 из 24 депутатов заксобрания второго созыва, зарегистрированных в зале. Голосование проходило тайно, для избрания необходимо было набрать 13 голосов.
Заксобрание нового созыва тайным голосованием утвердило заместителями председателя парламента депутатов Татьяну Лобач (самовыдвиженец, член партии "Единая Россия") и Василия Пархоменко (КПРФ).
Выборы 8 сентября в законодательное собрание утверждены городским избиркомом Севастополя, сообщил в среду глава избиркома Сергей Даниленко. В парламенте второго созыва будут представители шести партий, большинство (15 из 24 мандатов) у партии "Единая Россия".