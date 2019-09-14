Спикером парламента Севастополя стал сопредседатель регионального штаба ОНФ

"Уверен, что депутаты второго созыва приложат максимум усилий, чтобы реализовать все обещания, данные избирателю…. Со своей стороны хочу заверить, что, будучи избранным, приложу все силы, используя свои знания и опыт, для того, чтобы заксобрание Севастополя стало единым эффективным механизмом, единой командой для решения совместно с правительством города Севастополя всех задач и проблем в интересах города, во благо Севастополя и России", - сказал, выступая перед парламентом перед голосованием, Немцев.