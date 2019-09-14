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РИА Новости

Регионам выделили средства на возмещение процентов по займам в АПК

11:18 14.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСбор урожая картофеля
Сбор урожая картофеля
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сбор урожая картофеля. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение регионам России 35,342 миллиарда рублей на возмещение уплаты ими процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Согласно данным, проект распоряжения предлагает утвердить распределение 76 субъектам РФ 35,342 миллиарда рублей, из них нераспределенный резерв – 2,322 миллиарда рублей.
Отмечается, что распределение этих средств связано с перераспределением остатка межбюджетных трансфертов, который образовался из-за отказа ряда субъектов РФ от выделенных лимитов из-за отсутствия потребности в них.
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