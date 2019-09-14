Регионам выделили средства на возмещение процентов по займам в АПК

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение регионам России 35,342 миллиарда рублей на возмещение уплаты ими процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.