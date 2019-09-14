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РИА Новости

Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX

11:12 14.09.2019
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© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
Международная космическая станция . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Компания Bigelow Aerospace отказалась от планов отправки туристов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX Илона Маска из-за юридических сложностей и отсутствия желающих, заявил исполнительный директор компании Роберт Бигелоу.
В июне компания Bigelow Aerospace объявила, что собирается отправить на МКС 16 туристов на четырех кораблях Crew Dragon. Компания сообщила, что уже сделала значительные взносы для обеспечения такой возможности. Bigelow Aerospace предлагала туристам за 52 миллиона долларов провести на станции один-два месяца.
Как отметил Бигелоу, отправлять туристов на МКС становится все сложнее с учетом количества компаний, владеющих разными активами на станции.
"Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами", - пояснил Бигелоу, слова которого приводит американский специализированный сайт theverge.com.
В связи с этим, добавил он, планы компании по отправке туристов на МКС не будут реализованы до тех пор, пока НАСА не придумает, как "жонглировать" всеми логистическими и нормативными актами.
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Бигелоу также выделил трудность нахождения людей, желающих заплатить более 50 миллионов долларов за полет на МКС.
В США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
В начале июня НАСА сообщило, что с 2020 года космические туристы смогут дважды в год отправляться на американских пилотируемых кораблях на МКС. Финансовый директор НАСА Джефф Девит отмечал, что месячный полет на МКС обойдется туристу более чем в 59 миллионов долларов.
В материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, сообщалось, что полеты американских пилотируемых кораблей с туристами на МКС длительностью около месяца запланированы в октябре 2020 года, марте и августе 2021 года. Каждый корабль сможет доставлять на станцию до трех туристов.
Кроме того, сообщалось, что компания Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner. До этого туроператор отправлял желающих в космос только на российских кораблях "Союз".
До настоящего времени туристы могли попасть на МКС только на российских кораблях "Союз". В 2001-2009 годах на "Союзах" по контрактам с компанией Space Adventures на станцию были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. За 10-суточный полет на "Союзе" на МКС с туристов в разные годы просили от 25 до 50 миллионов долларов.
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Международная космическая станцияDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАSpaceXСША
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