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РИА Новости

В Ярославской области автобус попал в крупное ДТП

11:10 14.09.2019 (обновлено: 16:49 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как рассказали в МЧС, в результате инцидента погибли семь человек. Региональный Минздрав, в свою очередь, сообщил РИА Новости о девяти жертвах аварии.
Еще около тридцати человек пострадали.
В ГИБДД рассказали, что авария могла произойти из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения.
На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета.
Инспектор ГИБДД
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