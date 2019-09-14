В Ярославской области автобус попал в крупное ДТП

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой в Ярославской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как рассказали в МЧС, в результате инцидента погибли семь человек. Региональный Минздрав, в свою очередь, сообщил РИА Новости о девяти жертвах аварии.
Еще около тридцати человек пострадали.
В ГИБДД рассказали, что авария могла произойти из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения.
На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета.
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