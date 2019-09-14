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РИА Новости

Нижегородских полицейских задержали по подозрению в мошенничестве

11:09 14.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Оперативные сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержаны после получения 50 тысяч рублей за обещание "закрыть дело", сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 13 сентября оперуполномоченные отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Нижнему Новгороду, введя в заблуждение гражданина о возможности привлечения его к уголовной ответственности за совершение кражи, получили от него 50 тысяч рублей, пообещав помочь избежать уголовной ответственности.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Подозреваемые задержаны. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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Следственный комитет РФМВД РФНижегородская областьПроисшествия
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