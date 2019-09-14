Нижегородских полицейских задержали по подозрению в мошенничестве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Оперативные сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержаны после получения 50 тысяч рублей за обещание "закрыть дело", сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 сентября оперуполномоченные отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по Нижнему Новгороду, введя в заблуждение гражданина о возможности привлечения его к уголовной ответственности за совершение кражи, получили от него 50 тысяч рублей, пообещав помочь избежать уголовной ответственности.