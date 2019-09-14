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РИА Новости

В Лунде на юге Швеции прогремел взрыв, пострадал один человек

11:06 14.09.2019
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© AP Photo / Pressens Bild/Pontus LundahlСотрудники шведской полиции
Сотрудники шведской полиции
© AP Photo / Pressens Bild/Pontus Lundahl
Сотрудники шведской полиции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 14 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в ночь на субботу в центре города Лунд на юге Швеции, пострадала проходившая мимо женщина, сообщается на сайте полиции.
Взрыв произошел около 02.40 по местному времени (03.40 мск) у здания продуктового магазина.
Вооруженный офицер полиции на месте взрыва рядом с полицейским участком в микрорайоне Розенгорд в городе Мальме, Швеция. 17 января 2018
18 января 2018, 01:50РИА Новости
В Швеции у полицейского участка прогремел мощный взрывДетонация неустановленного взрывного предмета произошла во дворе, пострадавших нет.
"Целью взрыва был магазин. В настоящее время у нас нет подозреваемых или задержанных, мы анализируем показания свидетелей", - приводит издание Svenska Dagbladet слова официального представителя полиции.
Газета со ссылкой на очевидцев сообщает, что пострадавшая, в возрасте около 20 лет, получила осколочные ранения.
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