В Лунде на юге Швеции прогремел взрыв, пострадал один человек

СТОКГОЛЬМ, 14 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в ночь на субботу в центре города Лунд на юге Швеции, пострадала проходившая мимо женщина, сообщается Взрыв прогремел в ночь на субботу в центре города Лунд на юге Швеции, пострадала проходившая мимо женщина, сообщается на сайте полиции

Взрыв произошел около 02.40 по местному времени (03.40 мск) у здания продуктового магазина.

"Целью взрыва был магазин. В настоящее время у нас нет подозреваемых или задержанных, мы анализируем показания свидетелей", - приводит издание Svenska Dagbladet слова официального представителя полиции.