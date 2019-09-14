В Свердловской области возбудили дело после гибели двух детей при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели двух детей в пожаре в Свердловской области, сообщает в субботу СУСК по региону.

Ранее областное ГУМЧС сообщало, что информация о пожаре поступила в 8.30 (6.30 мск) субботы. Возгорание произошло в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме по улице Молодцова в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей – девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти их не удалось, они получили отравление продуктами горения. Мать девочек госпитализирована.

"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному сообщению следственным отделом по городу Кировград Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время по делу допрашиваются свидетели, назначается комплекс необходимых экспертиз для выяснения точной причины смерти детей, установления очага и причины возгорания. В качестве одной из версий рассматривается неисправность бытового обогревателя. Выясняются условия, в которых проживала семья.

Как сообщает в субботу прокуратура Свердловской области, по факту инцидента надзорное ведомство также проводит проверку.

"Точная причина (возгорания) будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - приводятся в сообщении слова старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой.

Руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил журналистам в субботу, что ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже дома.