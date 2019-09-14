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РИА Новости

Медведев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием города

10:37 14.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевВид на Ростов-на Дону
Вид на Ростов-на Дону
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Ростов-на Дону. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростова-на-Дону с 270-летием со дня основания города и отметил, что сегодня он является одним из главных мегаполисов юга России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Премьер также отметил, что жители города доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, проявляли мужество и героизм, подчеркнул, что Ростов-на-Дону достойно прошёл через тяжелейшие испытания и по праву носит почётное звание Города воинской славы.
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13 сентября, 10:03Ростовская область
Глава Ростовской области поздравил жителей Ростова-на-Дону с юбилеем города
"Сегодня Ростов-на-Дону – один из главных мегаполисов юга России, крупнейший экономический, промышленный, транспортный и образовательный центр. В вашем городе активными темпами ведётся жилищное строительство, создаётся современная инфраструктура, реализуются инвестиционные проекты", - приводятся в сообщении слова Медведева.
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Дмитрий МедведевРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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