Медведев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием города

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Ростова-на-Дону с 270-летием со дня основания города и отметил, что сегодня он является одним из главных мегаполисов юга России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Премьер также отметил, что жители города доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, проявляли мужество и героизм, подчеркнул, что Ростов-на-Дону достойно прошёл через тяжелейшие испытания и по праву носит почётное звание Города воинской славы.