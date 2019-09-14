Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.

Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.

"Переговоры по этому поводу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Премьер также считает строительство "Северного потока — 2" политическим проектом.

"Инфраструктурные проекты других стран, особенно такие инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому", - сказал Гончарук.

При этом премьер заверил, что причин для беспокойства о стабильном прохождении Украиной зимы при условии прекращения транзита газа нет.

"Госкомпании и наши чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам. Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу", - сказал премьер.