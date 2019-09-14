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РИА Новости

Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе

10:25 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с РФ по транзиту газа, которые запланированы на следующую неделю.
Новый раунд трехсторонних консультаций РФ, Еврокомиссии и Украины по продолжению транзита российского газа через Украину в ЕС пройдет 19 сентября в Брюсселе.
"Переговоры по этому поводу будут уже на следующей неделе, мы к ним готовы", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
Премьер также считает строительство "Северного потока — 2" политическим проектом.
"Инфраструктурные проекты других стран, особенно такие инфраструктурные проекты, которые имеют ярко выраженный политический подтекст - это часть гибридной борьбы против Украины. Мы понимаем все риски, мы очень хорошо информированы, мы готовы к этому", - сказал Гончарук.
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При этом премьер заверил, что причин для беспокойства о стабильном прохождении Украиной зимы при условии прекращения транзита газа нет.
"Госкомпании и наши чиновники, которые отвечают за соответствующие блоки в правительстве, готовы и к следующей зиме, и к этим переговорам. Я не думаю, что есть смысл переживать по этому поводу", - сказал премьер.
Суд ЕС во вторник отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что решение суда ЕС по газопроводу Opal будет учитываться на переговорах с Украиной и Еврокомиссией, так как оно затрагивает ситуацию с энергоснабжением европейских стран в целом.
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