В ДНР заявили о повреждении пяти домов при обстреле в Горловке

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять домов повреждены в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"В результате обстрела Широкой Балки (поселок на окраине Горловки – ред.) получили прямые попадания дома по адресам: Плотинная, 118, Плотинная, 17, Плотинная, 15, Плотинная, 31/2, Плотинная, 19. Пострадавших нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.