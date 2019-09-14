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РИА Новости

В ДНР заявили о повреждении пяти домов при обстреле в Горловке

10:11 14.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Пять домов повреждены в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в субботу и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"В результате обстрела Широкой Балки (поселок на окраине Горловки – ред.) получили прямые попадания дома по адресам: Плотинная, 118, Плотинная, 17, Плотинная, 15, Плотинная, 31/2, Плотинная, 19. Пострадавших нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Иван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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