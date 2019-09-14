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РИА Новости

Трамп пожаловался на лампочки из-за которых он "выглядит оранжевым"

10:10 14.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил энергосберегающие лампочки в том, что он выглядит оранжевым, сообщает газета Washington Post.
Ранее министерство энергетики США отменило очередную директиву администрации Обамы, согласно которой от ламп накаливания, изобретенных Томасом Эдисоном 140 лет назад, должны постепенно отказаться к 1 января. Предполагалось, что страна полностью перейдет на использование более дорогостоящих энергосберегающих ламп.
"Лампочка. Люди спрашивают, и что не так с лампочкой? Я говорю, вот в чем дело. Во-первых, самое главное, у этой лампочки, которую нас заставляют использовать, плохой свет. Я всегда выгляжу оранжевым. И вы тоже. Свет просто отвратительный", - заявил Трамп во время своего выступления в Балтиморе в четверг.
За оранжевый цвет кожи Трампу придумали множество иронических прозвищ, например, "Президент Читос" и "Мандариновый торнадо". Сам президент неоднократно жаловался на то, что цвет его кожи выглядит слишком желтым на экране.
Президент США Дональд Трамп
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Профессиональные фотографы и визажисты, однако, отмечают, что энергосберегающие лампочки здесь ни при чем. Цвет кожи Трампа выглядит оранжевым, даже когда его снимают на белом фоне. Если бы виной этому были лампочки, то все объекты белого цвета, даже зубы и рубашка президента, приобретали бы такой оттенок. Освещение действительно влияет на температуру цветов, однако не так значительно.
"Когда вы приходите в дом, где стоят вольфрамовые лампы, я не думаю, что вы смотрите по сторонам и думаете, что все выглядят оранжевыми", - размышляет фотограф из Вашингтона Джоселин Августино.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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