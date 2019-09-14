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РИА Новости

ВОЗ отреагировала на сообщения о появлении неизвестной болезни в Африке

10:09 14.09.2019 (обновлено: 16:04 14.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения отправила в Танзанию группу специалистов для расследования смерти женщины из-за неизвестной болезни.
Ранее представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс сообщил, что у умершей жительницы африканской страны одновременно наблюдались симптомы вируса Эболы, малярии и лихорадки Денге. Специалист предположил, что речь может идти о ранее неизвестном заболевании.
ВОЗ обратилась в Министерство здравоохранения Танзании за дополнительной информацией о случившемся. Организация также пообещала проинформировать в скором времени о результатах работы направленной в страну группы специалистов.
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ВОЗАфрикаТанзанияВ мире
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