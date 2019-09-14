ВОЗ отреагировала на сообщения о появлении неизвестной болезни в Африке

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения отправила в Танзанию группу специалистов для расследования смерти женщины из-за неизвестной болезни.
Ранее представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс сообщил, что у умершей жительницы африканской страны одновременно наблюдались симптомы вируса Эболы, малярии и лихорадки Денге. Специалист предположил, что речь может идти о ранее неизвестном заболевании.
ВОЗ обратилась в Министерство здравоохранения Танзании за дополнительной информацией о случившемся. Организация также пообещала проинформировать в скором времени о результатах работы направленной в страну группы специалистов.