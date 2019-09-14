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РИА Новости

Аэрофлот объяснил ограничение бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов

10:05 14.09.2019 (обновлено: 15:20 14.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка у макета самолета Boeing 777
Девушка у макета самолета Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка у макета самолета Boeing 777. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ограничила бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов, так как они отказались снизить стоимость обслуживания пассажиров, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов 18 городов России. До этого был ограничен доступ в бизнес-залы двух аэропортов.
"Авиакомпания провела переговоры с региональными аэропортами. В аэропортах, которые отказались снизить стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах, услуга для участников золотого уровня предоставляться не будет", — сказал собеседник агентства.
"В тех аэропортах, которые приняли доводы авиакомпании и согласились на снижение стоимости обслуживания участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня, совершающих перелет в экономклассе, предоставление этой услуги будет продолжено", — добавил он.
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Собеседник отметил, что "Аэрофлот" изучил опыт зарубежных региональных аэропортов. По его словам, стоимость обслуживания в бизнес-залах в аэропортах в Европе ниже, чем в большинстве региональных аэропортов России, притом что общие затраты (налоги, заработная плата персонала и так далее) значительно выше.
"После отмены обслуживания с 15 августа в аэропортах Архангельска и Магнитогорска компания официальных жалоб от пассажиров с золотым статусом не получала. Напротив, анализ обратной связи показывает одобрение пассажирами решения компании", — добавил собеседник агентства.
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