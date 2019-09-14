Аэрофлот объяснил ограничение бесплатного доступа в бизнес-залы аэропортов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" ограничила бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы ряда региональных аэропортов, так как они отказались снизить стоимость обслуживания пассажиров, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы аэропортов 18 городов России. До этого был ограничен доступ в бизнес-залы двух аэропортов.

"Авиакомпания провела переговоры с региональными аэропортами. В аэропортах, которые отказались снизить стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах, услуга для участников золотого уровня предоставляться не будет", — сказал собеседник агентства.

"В тех аэропортах, которые приняли доводы авиакомпании и согласились на снижение стоимости обслуживания участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого уровня, совершающих перелет в экономклассе, предоставление этой услуги будет продолжено", — добавил он.

Собеседник отметил, что "Аэрофлот" изучил опыт зарубежных региональных аэропортов. По его словам, стоимость обслуживания в бизнес-залах в аэропортах в Европе ниже, чем в большинстве региональных аэропортов России, притом что общие затраты (налоги, заработная плата персонала и так далее) значительно выше.