Зампомощника госсекретаря США встретился с украинским министром экономики

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент и министр развития экономики Украины Тимофей Милованов обсудили готовность Вашингтона поддержать украинские реформы, сообщила в субботу пресс-служба американского посольства в Киеве.

"Заместитель помощника Госсекретаря Кент и министр развития экономики Милованов обсудили готовность США поддержать Украину в проведении реформ для укрепления экономики страны, включая земельную реформу", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.