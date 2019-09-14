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РИА Новости

Зампомощника госсекретаря США встретился с украинским министром экономики

10:02 14.09.2019
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© Фото : Киевская школа экономикиТимофей Милованов
Тимофей Милованов
© Фото : Киевская школа экономики
Тимофей Милованов. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент и министр развития экономики Украины Тимофей Милованов обсудили готовность Вашингтона поддержать украинские реформы, сообщила в субботу пресс-служба американского посольства в Киеве.
"Заместитель помощника Госсекретаря Кент и министр развития экономики Милованов обсудили готовность США поддержать Украину в проведении реформ для укрепления экономики страны, включая земельную реформу", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.
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