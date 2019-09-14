Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.

Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о несколько форматов, о которых говорить, еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым не только словами. Кроме того, Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия. Он считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе.

"Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс, после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть. Донбасс – это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины", - сказал РИА Новости Константинов.

При этом, по его словам, на Украине должны быть предоставлены гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.