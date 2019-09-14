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РИА Новости

Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины

09:55 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.
Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о несколько форматов, о которых говорить, еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым не только словами. Кроме того, Зеленский заявил, что единственный путь к достижению мира в Донбассе – это дипломатия. Он считает, что санкции против России должны быть сохранены до установления мира в Донбассе.
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"Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс, после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше. Крым пора им забыть. Донбасс – это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины", - сказал РИА Новости Константинов.
При этом, по его словам, на Украине должны быть предоставлены гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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