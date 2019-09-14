Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T09:53Z
https://ria.ru/20190914/1558684266.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150854/14/1508541470_193:0:1107:514_1036x0_80_0_0_54f89c5730eeff78cc2705c128359d01.jpg
РИА Новости

ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги газопровода OPAL

09:53 14.09.2019
2498
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KGГазопровод Opal
Газопровод Opal
© Фото : OPAL Gastransport GmbH & Co. KG
Газопровод Opal. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь "Газпрому" в доставке нужных объемов газа в Европу, заместив услуги газопровода OPAL.
Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.
Газопровод Opal
13 сентября, 16:58РИА Новости
В Госдуме считают, что позиции сторон по ситуации с Opal должны смягчиться
"Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объемы газа туда же, куда они шли через OPAL, но более коротким путем, украинская и словацкая газотранспортные системы с легкостью с этим справятся", - написал Коболев на странице в Facebook.
15410578
Обсудить 6
ГазпромСловакияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Теперь, чтобы об Россию не "вытирали ноги", позиция Газпрома по СП-2, должна стать еще более принципиальной. Все недополученное по OPAL, будет поставлено только по СП-2, и Турецким потоком. А в украинскую ГТС, пусть свою европейскую солидарность заканчивают. Она их и согреет зимой.
14 сентября, 10:03
Кузьма Кузьмич
1100000
Рекомендуем
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА
Новости
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины
Трубопровод
"Газпром" снизил поставки через OPAL
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Лента
новостей
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Киев готов к переговорам с Россией по транзиту газа на следующей неделе
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Улица Киева
Позиция Украины на переговорах по газу не изменится, заявили в Минэкономики
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
Одногривенная купюра
Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
Газовая инфраструктура
Вступили в силу ограничения на доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния