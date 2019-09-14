ГТС Украины и Словакии готовы заместить услуги газопровода OPAL

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь "Газпрому" в доставке нужных объемов газа в Европу, заместив услуги газопровода OPAL.

Суд ЕС во вторник по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности газопровода.