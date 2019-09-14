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РИА Новости

Московским водителям рекомендовали не парковаться под деревьями из-за ветра

09:47 14.09.2019
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© Фото : АГН "Москва"/ Сергей ВедяшкинПоследствия шквалистого ветра в Москве
Последствия шквалистого ветра в Москве
© Фото : АГН "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Последствия шквалистого ветра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Нам жаль, но, похоже, сегодня осень резко вернёт нас в свою холодную реальность. 14 и 15 сентября синоптики обещают порывы ветра до 17 м/с и температуру около +13. Расстраиваемся, утепляемся и не паркуемся под деревьями и рекламными щитами", - говорится в сообщении в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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