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РИА Новости

В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:43 14.09.2019
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© РИА Новости Военнослужащий в Донбассе
Военнослужащий в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 125 единиц", - добавил представитель ведомства.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
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