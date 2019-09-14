В ДНР заявили о 22 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 22 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.