Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Видео опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец.
Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.
"Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни", — пожелал молодоженам певец.
Собчак и Богомолов поженились в пятницу в столичном Грибоедовском ЗАГСе. К Дворцу бракосочетания они приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелями стали дизайнер Андрей Бартенев и журналист Андрей Колесников. После этого молодожены обвенчались в Храме Большого Вознесения. По информации СМИ, празднование прошло в Музее Москвы, на торжестве присутствовали Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и многие другие.