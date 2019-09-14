Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Видео опубликовал Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Видео опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец.

Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.

"Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни", — пожелал молодоженам певец.