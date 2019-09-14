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РИА Новости
Культура

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

09:33 14.09.2019 (обновлено: 12:03 14.09.2019)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Видео опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, как под композицию "Снег" новобрачные исполнили первый свадебный танец.
Киркоров рассказал, что такой выбор не был случайным, поскольку "Снег" - любимая песня Собчак. Кроме того, по словам артиста, знакомство режиссера и телеведущей произошло именно под эту композицию.
"Пусть холод этой песни останется в песне, но не в их семейной жизни", — пожелал молодоженам певец.
Собчак и Богомолов поженились в пятницу в столичном Грибоедовском ЗАГСе. К Дворцу бракосочетания они приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелями стали дизайнер Андрей Бартенев и журналист Андрей Колесников. После этого молодожены обвенчались в Храме Большого Вознесения. По информации СМИ, празднование прошло в Музее Москвы, на торжестве присутствовали Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира, Игорь Верник и многие другие.
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Обсудить 36
КультураКонстантин БогомоловФилипп КиркоровКсения СобчакМосква
Популярные комментарии
Надо было катафалк по назначению использовать, до лучше не один, больно кампания душевная собралась.
14 сентября, 10:37
ssergey-78
2191000
Уважаемые РИА не ставьте такие "новости" в рубрике культура, это цинично, по меньшей мере.
14 сентября, 13:39
vadimbelomor
1400010
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