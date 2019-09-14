США подтвердили интерес к покупке порта Александруполис на севере Греции

Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис

© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис

АФИНЫ, 14 сен - РИА Новости. США считают стратегически важным порт Александруполис на севере Греции и намерены участвовать в его приватизации, заявил посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта.

Пайетт участвовал в мероприятиях по случаю подъема земснаряда "Ольга", затонувшего в порту в 2010 году и мешавшего полностью использовать мощности порта. Работы по подъему оплатили США, на церемонию в пятницу приехал министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

"Позвольте мне вначале поблагодарить нашего друга министра обороны Панайотопулоса за то, что он решил приехать сюда в Александруполис, чтобы быть с нами здесь на сегодняшнем мероприятии", - сказал Пайетт, заявление которого публикует американское посольство.

"Я уверен, что посетил Александруполис больше, чем любой другой посол США в Греции, и это отражает решающее геополитическое значение этого города как ворот в регионы Черного моря и Балкан. Александруполис является ключевым звеном европейской энергетической безопасности, региональной стабильности и экономического роста, поэтому Соединенные Штаты и Греция ведут здесь совместную работу для продвижения наших общих интересов в области безопасности и экономики", - сказал Пайетт.

© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис © Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис

По его словам, инвестиции США в размере 2,3 миллиона долларов в проект по удалению затонувшего земснаряда "Ольга" увеличат возможности порта для военных перевозок и его коммерческую ценность.

"Мы ожидаем предстоящей приватизации этого объекта и очень надеемся, что будут условия для участия американских инвесторов", - сказал посол.

Он также подчеркнул важность Александруполиса как энергетического центра для плавучей установки для хранения и регазификации СПГ (FSRU, Floating storage and regasification unit), торговли газом, электростанции GE и ряда других проектов.

Министр национальной обороны Греции в своем выступлении сказал, что проект повысит возможности порта Александруполис, здесь смогут причаливать более крупные суда, а транспортная инфраструктура создаёт все условия для того, чтобы порт стал стратегическим центром быстрой перевозки людей и грузов.

© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис © Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис