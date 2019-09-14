Москвичей в субботу ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днем в столице плюс 15-17, по области – от 13 до 18 градусов тепла", - сказал Леус.
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Он отметил, что такая температура соответствует своей климатической норме для этих чисел сентября.
Метеоролог также добавил, что ветер будет западный, порывистый, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.