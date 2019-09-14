Москвичей в субботу ожидает пасмурная погода с кратковременными дождями

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды Пасмурная погода с кратковременными дождями и порывистым ветром ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, днем в столице плюс 15-17, по области – от 13 до 18 градусов тепла", - сказал Леус.

Он отметил, что такая температура соответствует своей климатической норме для этих чисел сентября.