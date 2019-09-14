На Урале двое детей погибли при пожаре в жилом доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Два ребенка погибли, их мать госпитализирована в субботу в результате пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 8.30 (6.30 мск).

"Сегодня утром произошел пожар в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме по улице Молодцова в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. На площади пять квадратных метров горели личные вещи в квартире на первом этаже. Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей – девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения. Мать девочек госпитализирована в центральную городскую больницу города Кировград", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались шесть человек, из них двое детей. В течение пяти минут пожарные справились с огнем. В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, пять человек личного состава.