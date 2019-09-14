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РИА Новости

На Урале двое детей погибли при пожаре в жилом доме

09:00 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Два ребенка погибли, их мать госпитализирована в субботу в результате пожара в жилом доме в Свердловской области, сообщает ГУМЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 8.30 (6.30 мск).
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"Сегодня утром произошел пожар в двухэтажном двухподъездном муниципальном жилом доме по улице Молодцова в поселке Нейво-Рудянка Кировградского городского округа. На площади пять квадратных метров горели личные вещи в квартире на первом этаже. Из задымленной квартиры пожарные вынесли двух детей – девочек 2016 и 2017 годов рождения, спасти детей не удалось, они получили отравление продуктами горения. Мать девочек госпитализирована в центральную городскую больницу города Кировград", - говорится в сообщении.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались шесть человек, из них двое детей. В течение пяти минут пожарные справились с огнем. В ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, пять человек личного состава.
Обстоятельства случившегося устанавливают пожарные дознаватели и следственные органы, отмечает ГУМЧС.
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