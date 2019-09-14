Трамп назвал президента Египта своим любимым диктатором, пишут СМИ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции назвал главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим любимым диктатором, сообщил Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции назвал главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим любимым диктатором, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев.

"Где мой любимый диктатор?" — громко спросил американский лидер, пока ожидал встречи с египетским президентом.

По информации издания, в этот момент в помещении с Трампом находились несколько американских и египетских чиновников.

Очевидцы выразили мнение, что глава Белого дома сказал это в шутку.