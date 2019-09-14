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РИА Новости

Трамп назвал президента Египта своим любимым диктатором, пишут СМИ

08:40 14.09.2019 (обновлено: 16:07 14.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях саммита "Большой семерки" во Франции назвал главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси своим любимым диктатором, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев.
"Где мой любимый диктатор?" — громко спросил американский лидер, пока ожидал встречи с египетским президентом.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
29 июня, 08:57Саммит G20 в Осаке
Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
По информации издания, в этот момент в помещении с Трампом находились несколько американских и египетских чиновников.
Очевидцы выразили мнение, что глава Белого дома сказал это в шутку.
Неизвестно, слышал ли эту реплику сам ас-Сиси.
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G7Дональд ТрампСШАЕгипетВ мире
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А наш значит ему не нравится!
14 сентября, 09:34
Вася Кремлеботов
650008
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