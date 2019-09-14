Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T08:25Z
https://ria.ru/20190914/1558683485.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155868/34/1558683464_0:0:1693:953_1036x0_80_0_0_b792a468298dcbbedbb1737402e0bfc6.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские изобретатели показали проекты на выставке в Дамаске

08:25 14.09.2019
1082
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМеждународная выставка промышленных товаров в Дамаске
Международная выставка промышленных товаров в Дамаске
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Международная выставка промышленных товаров в Дамаске. Архивное фото
ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Изобретатели со всей Сирии показали проекты на выставке технологий в Дамаске, сообщил журналистам глава бюро патентов страны Истрин Акль.
По его словам, в выставке приняли участие в основном студенты, многие изобретения касались сельского хозяйства, пищевой промышленности и медицины.
"Война, конечно, оказалась серьезным испытанием для изобретательского сообщества - в последние годы выставка получалась по сути внутристоличной. Но на этот раз мы старались помочь всем желающим приехать, и в мероприятии снова участвует вся Сирия", - сказал руководитель бюро.
По его словам, госорганы и потенциальные инвесторы присматривались ко многим идеям. "В этом году, например, будет воплощен проект мини-пекарни - сейчас такие нужны восстанавливающимся городам", - добавил Акль.
Вид на Дамаск. Архивное фото
2 августа, 05:04Война в Сирии
Более 200 компаний приняли участие в продовольственной выставке в Дамаске
1922010
Обсудить 0
Война в СирииДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Автобусы ООН для вывоза людей не пропустили в лагерь Эр-Рукбан
РИА
Новости
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал президента Египта своим любимым диктатором, пишут СМИ
Лента
новостей
Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114
Пожарные работают на месте происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
В Сирии открыли гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Освобожденный Хан-Шейхун
Боевики "Нусры"* не выпускают мирных жителей из Идлиба, сообщили СМИ
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал сказать Путину "много всего" при встрече
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган готов провести саммит по Сирии с Путиным, Меркель и Макроном
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния