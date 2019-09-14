Сирийские изобретатели показали проекты на выставке в Дамаске

ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Изобретатели со всей Сирии показали проекты на выставке технологий в Дамаске, сообщил журналистам глава бюро патентов страны Истрин Акль.

По его словам, в выставке приняли участие в основном студенты, многие изобретения касались сельского хозяйства, пищевой промышленности и медицины.

"Война, конечно, оказалась серьезным испытанием для изобретательского сообщества - в последние годы выставка получалась по сути внутристоличной. Но на этот раз мы старались помочь всем желающим приехать, и в мероприятии снова участвует вся Сирия", - сказал руководитель бюро.