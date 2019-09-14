В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019. Архивное фото

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 12 сентября украинские силовики три раза нарушали перемирие.

Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 13 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Красный Яр, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Лозовое.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.