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РИА Новости

Президент Туркмении написал книгу об алабаях

07:01 14.09.2019 (обновлено: 15:39 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
АШХАБАД, 14 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, на этот раз героем его труда стал туркменский алабай, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Об издании книги под названием "Türkmen alabaýy" ("Туркменский алабай") глава государства рассказал на заседании правительства.

"В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", — сказал туркменский лидер.

Также президент сообщил, что написал стихотворение об алабае, и продекламировал его на заседании. Он предложил собравшимся оценить новые произведения и высказать о них свое мнение.
Стихотворение "Туркменский алабай" опубликовано в русском переводе на первой полосе субботнего номера газеты. В нем воспеваются слава, сила, отвага и преданность алабая.
Это далеко не первый литературный труд Бердымухамедова. До этого он написал книги, посвященные туркменской кухне, коврам, музыке, пословицам, спорту, военным. Одними из главных героев президентских книг являются ахалтекинские кони. Последний раз книгу о конях он презентовал в апреле.
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