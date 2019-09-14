Президент Туркмении написал книгу об алабаях

АШХАБАД, 14 сен — РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу, на этот раз героем его труда стал туркменский алабай, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Об издании книги под названием "Türkmen alabaýy" ("Туркменский алабай") глава государства рассказал на заседании правительства.

"В новом произведении раскрывается характер и значение этой породы собак, многие тысячелетия являвшихся верными спутниками туркмен. По окончании сегодняшнего заседания его участники смогут получить эту книгу", — сказал туркменский лидер.

Также президент сообщил, что написал стихотворение об алабае, и продекламировал его на заседании. Он предложил собравшимся оценить новые произведения и высказать о них свое мнение.

Стихотворение "Туркменский алабай" опубликовано в русском переводе на первой полосе субботнего номера газеты. В нем воспеваются слава, сила, отвага и преданность алабая.