Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T06:51Z
https://ria.ru/20190914/1558683010.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152157/02/1521570209_0:192:3775:2315_1036x0_80_0_0_9cdf4686285b9f57f97838d94e88b76a.jpg
РИА Новости

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Умберто"

06:51 14.09.2019
2202
© AP PhotoТропический шторм
Тропический шторм
© AP Photo
Тропический шторм
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тропический шторм, получивший имя "Умберто", сформировался в западной части Атлантического океана и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигала 65 километров в час. Скорость движения шторма составляет 9 километров в час. Отмечается, что "Умберто" находится на расстоянии 365 километров к юго-востоку от острова Большой Багама и 210 километров к юго-востоку от острова Абако.
Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков, заявила, что страховой ущерб от последствий урагана составит в Карибском регионе от 3,5 миллиарда до 6,5 миллиарда долларов.
Высокие волны на пляже в Миядзаки
7 сентября, 09:06Туризм
Япония переживает нашествие тайфунов
1202312
Обсудить 0
Атлантический океанСШАВ мире
Рекомендуем
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться
РИА
Новости
Сейсмограф
В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Енот Тема из Кемерово
Еноту Теме из Кемерово наняли диетолога
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Лента
новостей
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Паводок
Аэропорт в Комсомольске-на-Амуре остановил работу из-за подтопления
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Канадский волк в вольере на территории зоопарка Садгород во Владивостоке
В Крыму волки начали нападать на людей
Актриса Анастасия Заворотнюк
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния