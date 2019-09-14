Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России. Об этом он заявил в интервью Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России. Об этом он заявил в интервью Associated Press

Кучма выразил мнение, что Зеленскому на встрече "нормандской четверки" придется нелегко, поскольку "он будет один против трех человек".

Как считает представитель Киева в контактной группе, лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на "все требования, которые предъявляет Москва", включая предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.

Ранее в Берлине состоялась переговоры внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате", при этом время и место этой встречи пока не определено.

Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу, 13 сентября заявил, что Москва согласна на проведение саммита в Париже, однако для этого необходимо урегулировать ряд вопросов, в частности, развести силы и средства в трех "пилотных" районах ДНР и ЛНР, а также зафиксировать в рамках контактной группы "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов.