Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T07:37Z
https://ria.ru/20190914/1558682982.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/46/1555294650_0:0:2841:1598_1036x0_80_0_0_7e76692623528ca8f3b2e9e42fb1b020.jpg
РИА Новости

Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре

06:52 14.09.2019 (обновлено: 07:37 14.09.2019)
89893
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредставитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России. Об этом он заявил в интервью Associated Press.
Кучма выразил мнение, что Зеленскому на встрече "нормандской четверки" придется нелегко, поскольку "он будет один против трех человек".
Президент Украины Владимир Зеленский
12 сентября, 17:32РИА Новости
Зеленский надеется провести встречу в "нормандском формате" в сентябре
Как считает представитель Киева в контактной группе, лидеры России, Франции и Германии попытаются убедить Зеленского согласиться на "все требования, которые предъявляет Москва", включая предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.
Ранее в Берлине состоялась переговоры внешнеполитических советников лидеров Германии, Франции, России и Украины в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате", при этом время и место этой встречи пока не определено.
Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу, 13 сентября заявил, что Москва согласна на проведение саммита в Париже, однако для этого необходимо урегулировать ряд вопросов, в частности, развести силы и средства в трех "пилотных" районах ДНР и ЛНР, а также зафиксировать в рамках контактной группы "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском". Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ. Хотя и после соглашений о перемирии в Донбассе продолжаются перестрелки.
Канцлер Германии Ангела Меркель
11 сентября, 10:41РИА Новости
Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
5936971324113
Обсудить 61
Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Эммануэль МакронЛеонид КучмаАнгела МеркельРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Весьма оригинальный представитель Киева в контактной группе))) Эти якобы уступки России, "неприемлемые", прописаны в минских соглашениях, которые Украина давно подписала, обязавшись выполнить....уж несколько лет назад подписала...
14 сентября, 07:06
pNpumba N
15120001
31 мая 1997 вместе с Б. Ельциным он подписал «Договор о дружбе, сотрудничестве А уже 9 июля 1997 года он подписал и «Хартию об особом партнёрстве Украины и НАТО». 23 мая 2002 года Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Кучмы принял решение о том, что вступление в НАТО является стратегической целью для страны.
14 сентября, 07:05
ВВВладимир В
2400000
Рекомендуем
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
РИА
Новости
Министр обороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Лента
новостей
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Открытая книга
Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода
Актриса Анастасия Заворотнюк
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Глава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пообещал сказать Путину "много всего" при встрече
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния